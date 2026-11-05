यूपी: दिवाली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, सरसों का तेल जब्त; मिठाई-दूध के नमूने जांच को भेजे

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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरपुरा में कमल कुमार के तेल मिल की जांच की। यहां पर ड्रम में 40 लीटर सरसों का तेल भरा हुआ था। मिलावट की आशंका पर इसे सीज कर दिया। इसका नमूना भी लिया है।पास में ही स्थित चक्की से बेसन, बेलनगंज से मिश्रित दूध, जीवनीमंडी स्थित चीनी खिलौना निर्माण इकाई से चीनी खिलौना, फतेहाबाद के पेंगोरिया स्वीट्स एंड फास्टफूड से खोआ और रसगुल्ला, अनिल घेवर वाल से मिल्क केक, बर्फी और शहर के अग्रवाल भोजनालय से पकी हुई अरहर की दाल और सोयाबीन रिफाइंड का नमूना जांच के लिए लैब भेजा है।जीवनीमंडी स्थित स्वीट शॉन से बेसन के लड्डू, प्रेम हलवाई से खोआ बर्फी और दूधिया से दूध का नमूना भी जांच के लिए लिया गया।