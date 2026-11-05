यूपी: सरकारी जमीन पर फर्जी एनओसी, फिर करा लिया नक्शा पास, बिल्डर समेत चार पर प्राथमिकी

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इस मामले में तत्कालीन एडीएम प्रोटोकॉल के जाली हस्ताक्षर और फर्जी एनओसी तैयार कर उसका इस्तेमाल किया गया था। अमर उजाला में इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन और एडीए ने अपने स्तर पर जांच की। सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। इस प्रकरण में कई तत्कालीन पीसीएस अधिकारियों, प्राधिकरण के कर्मचारियों और नजूल विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इससे अधिकारी पहले प्राथमिकी दर्ज करने में हिचकिचा रहे थे।हालांकि, जिलाधिकारी मनीष बंसल के कड़े निर्देशों के बाद मंगलवार शाम को प्राधिकरण के अधिकारियों ने पुलिस को औपचारिक तहरीर सौंपी। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि एडीए के सहायक अभियंता रमन कुमार की शिकायत पर जयपुर हाउस निवासी अजय महाजन, केशव कुंज निवासी प्रमोद कुमार गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता और इंजीनियर बनवारी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।