Agra News: टी-20 कप में आगरा ने मुजफ्फरनगर को 73 रन से हराया

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आगरा टीम ने 20 ओवर में 189 रन बनाए। आगरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सर्वेश भटनागर ने बताया कि बल्लेबाज मयंक तिवारी ने 32 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। जतिन चौहान ने 32 रन और लक्ष्य राठौर ने 28 रन का योगदान दिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुजफ्फरनगर की टीम को गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन-लेंथ से बांधकर रखा। निर्भय यादव ने 2.4 ओवर में एक मेडन डालकर महज आठ रन दिए और दो अहम विकेट झटके। वहीं पुनीत चौधरी ने तीन ओवर में 18 रन देकर दो विकेट झटके। अमित ठेनुआ और कार्तिकेय वार्ष्णेय ने भी दो-दो विकेट चटकाया। मुजफ्फरनगर की पूरी टीम 116 रन पर ही सिमट गई।