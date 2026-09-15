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Agra News: टी-20 कप में आगरा ने मुजफ्फरनगर को 73 रन से हराया

Tue, 15 Sep 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 15 Sep 2026 02:41 AM IST
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Agra defeated Muzaffarnagar by 73 runs in the T-20 Cup.
आगरा। मेरठ के गांधी बाग ग्राउंड पर मास्टर वैभव टी-20 कप में सोमवार को आगरा जिला क्रिकेट टीम ने मुजफ्फरनगर को 73 रन से करारी शिकस्त दी।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आगरा टीम ने 20 ओवर में 189 रन बनाए। आगरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सर्वेश भटनागर ने बताया कि बल्लेबाज मयंक तिवारी ने 32 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। जतिन चौहान ने 32 रन और लक्ष्य राठौर ने 28 रन का योगदान दिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुजफ्फरनगर की टीम को गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन-लेंथ से बांधकर रखा। निर्भय यादव ने 2.4 ओवर में एक मेडन डालकर महज आठ रन दिए और दो अहम विकेट झटके। वहीं पुनीत चौधरी ने तीन ओवर में 18 रन देकर दो विकेट झटके। अमित ठेनुआ और कार्तिकेय वार्ष्णेय ने भी दो-दो विकेट चटकाया। मुजफ्फरनगर की पूरी टीम 116 रन पर ही सिमट गई।
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