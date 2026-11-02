Agra News: युवोत्सव में आगरा कॉलेज ने जीती चल वैजयंती ट्रॉफी

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समापन समारोह में कुलपति प्रो. आशु रानी ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. भूपेंद्र स्वरूप शर्मा के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के साथ अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया।डॉ. रुचिरा प्रसाद ने आयोजन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ललित कला संस्थान के मूक अभिनय और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। अंतिम दिन हुई स्किट प्रतियोगिता में आगरा कॉलेज प्रथम, एकांकी नाटक में आरबीएस कॉलेज ने पहला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आगरा कॉलेज के सजल जैन प्रथम, अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता में सेंट जॉन्स कॉलेज की आयशा राशिद प्रथम रहीं।प्रो. बृजेश रावत, डॉ. नीलू सिन्हा ,प्रो. रजनीश अग्निहोत्री, डॉ. अखिलेश चंद सक्सेना, प्रो. शरद चंद उपाध्याय, प्रो. बिंदु शेखर शर्मा सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।