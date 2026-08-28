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मूलरूप से चेन्नई निवासी अर्जुन शर्मा को मंगलवार को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी हुआ था। नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। पुलिस के मुताबिक, अर्जुन 15 दिन पहले ही आगरा आया था। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वर्तमान में कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर रहा था। विज्ञापन



मृतका के पिता ने हैदराबाद के थाना लल्लागुड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जानकारी में आया है कि अर्जुन शर्मा और निकिता में दोस्ती थी। एक ही कंपनी में काम करते थे। उनमें रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि उसने 31 दिसंबर 2025 की रात में निकिता की हत्या कर दी। मूलरूप से चेन्नई निवासी अर्जुन शर्मा को मंगलवार को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी हुआ था। नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। पुलिस के मुताबिक, अर्जुन 15 दिन पहले ही आगरा आया था। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वर्तमान में कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर रहा था।मृतका के पिता ने हैदराबाद के थाना लल्लागुड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जानकारी में आया है कि अर्जुन शर्मा और निकिता में दोस्ती थी। एक ही कंपनी में काम करते थे। उनमें रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि उसने 31 दिसंबर 2025 की रात में निकिता की हत्या कर दी। विज्ञापन विज्ञापन अमेरिका के मैरीलैंड में निकिता गोडिशाला (27) की हत्या का आरोपी अर्जुन शर्मा 15 दिन से अपनी मां के साथ आगरा में कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में रह रहा था। यह एकता थानाक्षेत्र में है। तेलंगाना पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। सर्विलांस से उसकी लोकेशन मिलने के बाद गिरफ्तारी की जा सकी।

फ्लैट में पार्टी के लिए बुलाकर मार डाला

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अर्जुन ने निकिता को साल 2026 के स्वागत की पार्टी के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया था। अर्जुन ने निकिता को पूर्व में कुछ डॉलर दिए थे। उसने वह वापस मांगे। निकिता ने अपनी चचेरी बहन सरस्वती को कॉल किया। उसने अर्जुन को रुपये नहीं भेजे।





यह रकम निकिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। अर्जुन ने पार्टी कर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। बाद में उसने अमेरिका के हॉवर्ड काउंटी पुलिस थाने में निकिता की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। बताया कि निकिता सुबह करीब सात बजे उसके फ्लैट से चली गई।

जांच एजेंसी को पता चला कि अर्जुन ने निकिता के मोबाइल से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर किए थे जबकि उसने तहरीर में निकिता के जाने का जो समय बताया था, उसके एक घंटे बाद उसके मोबाइल फोन से अर्जुन के बैंक खाते में डॉलर ट्रांसफर हुए।

इससे अमेरिकी जांच एजेंसी को शक हो गया। अर्जुन हत्याकांड के बाद अमेरिका से भारत आ गया था। इंटरपोल नोटिस जारी कर उसकी तलाश तेज हुई। अब उसकी गिरफ्तारी हो सकी।

प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में किया था परास्नातक

सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन ने चेन्नई के गोपालापुरम स्थित डीएवी स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की थी। बाद में एसआरएम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया।

