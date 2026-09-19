Agra News: घर की सफाई कर रहे युवक को सांप ने डसा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 19 Sep 2026 02:34 AM IST
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बाह। हुसैनपुरा के संतोष कुमार शर्मा भदरौली में अपने दो मंजिल मकान में रहते हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे वह पहली मंजिल के कमरे में सफाई कर रहे थे। तभी सांप ने अंगुली में डस लिया। डसने के बाद उन्होंने मोबाइल में सांप का फोटाे खींच लिया। परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंर्छ बाह लेक्श्र पहुंचे। उन्हाेंने डसने वाले सांप का फोटो डॉक्टर को दिखाया। संतोष कुमार शर्मा को अस्पताल में चिकित्सीय देख रेख में रखा गया है। अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि युवक को डसने वाला सांप सैंड वाइपर है। हालत में लगातार सुधार हो रहा है।
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