Agra News: सीढि़यों पर लाचार दिव्यांग, गोद में बेबसी की दास्तान

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सदर तहसील परिसर बहुमंजिला इमारत बनी निबंधन कार्यालय में मंगलवार को एक बुजुर्ग दिव्यांग की लाचारी ने व्यवस्था पर खड़े कर दिए है। उसे उपनिबंधक कार्यालय प्रथम में रजिस्ट्री के लिए जाना था। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उसके पैर साथ नहीं दे पा रहे थे। दूसरा रास्ता न होने के कारण उसे अपने रिश्तेदार की गोद का सहारा लेना पड़ा। सीढ़ियों पर संतुलन बनाकर ले जाने में भी उसके पैरों का संतुलन बिगड़ रहा था। वह रुक-रुक कर किसी तरह उपनिबंधन कार्यालय तक पहुंच सके।निबंधन कार्यालय की पांच में से इसमें तीन उप निबंधक कार्यालय बहुमंजिला इमारत में हैं। जिनमें द्वितीय तल पर द्वितीय व पंचम और तृतीय तल पर प्रथम उपनिबंधक कार्यालय हैं। इन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना है, दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए कोई लिफ्ट या रैंप की व्यवस्था नहीं की गई है।दिव्यांगों के लिए नीचे व्हील चेयर की व्यवस्था है। अगर कोई ऊपर आने में असमर्थ है तो उपनिबंधक को नीचे जाकर उसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करनी होती है। - योगेश कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन