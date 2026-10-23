Agra News: काले कपड़े और तिरंगा लेकर खेरिया मोड़ से निकाली रैली

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प्रदर्शन के कारण अर्जुन नगर से बारह खंभा तक जाम लग गया। ईदगाह चौराहे से कन्हैयापुर तक वाहनों की लंबी कतारें लगीं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। रैली में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने पुल निर्माण और सड़क की समस्या पर अपना विरोध जताया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बारह खंभा रोड को दुरुस्त करने की मांग की गई। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू कराने की अपील भी की गई। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए।खेरिया मोड़ से शुरू हुई रैली नगला मेहराब, सोना नगर और कवि नगर से होते हुए अर्जुन नगर फाटक पहुंची। रैली में अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव, श्याम सुंदर तागड़, मनोज नोतनानी, संजय नोतनानी, सुंदरलाल चेतवानी, संजय पाराशर, जितेंद्र कुशवाहा, अमित कोहली, विकास अग्रवाल, चेतन शर्मा, भारत, राजेश चौधरी, कन्हैया राय समेत कई क्षेत्रीय लोग भी रहे।