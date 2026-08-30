Agra News: पुल के पास सड़क पर हुआ जानलेवा गड्ढा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 30 Aug 2026 02:38 AM IST
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किरावली। किरावली-कागरौल मार्ग पर गांव मोरी स्थित खारी नदी के पुल के पास सड़क किनारे की पटरी धंसने से जानलेवा गड्ढा बन गया है। कुछ समय पहले इसी गड्ढे को ठीक कराने के लिए ग्रामीणों को धरना-प्रदर्शन करना पड़ा था। किसान नेता चौधरी दिलीप सिंह, सत्यवीर चाहर, गंगाराम माहौर, रविंद्र चाहर, सोनू चौधरी, अरविंद चौधरी ने लोक निर्माण विभाग को चेतावनी दी है कि जल्द गड्ढा नहीं भरा गया, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संवाद
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