Agra News: 75 साल की बुजुर्ग महिला ने पुल से यमुना नदी में लगाई छलांग
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:46 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:46 PM IST
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बाह। बिना बताए बुधवार तड़के घर से निकली बुजुर्ग महिला ने फकीरे की मढैया गांव स्थित पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी। राहगीरों ने नदी में कूद रही वृद्धा को देखा, तो गांव में जानकारी दी। सूचना पर पहुंची चित्राहाट पुलिस गोताखोरों से वृद्धा की तलाश करा रही है।
घटना बुधवार सुबह करीब 6.30 बजे की है। चित्राहाट के पुरा बीरवल गांव की कल्लो देवी (75) पत्नी शोभाराम यमुना नदी में कूद गईं। कल्लो देवी के 4 बेटे प्रेम सिंह, सत्यवान, देशराज, रमेश हैं। बेटों ने पुलिस को बताया मां कल्लो देवी अक्सर अपनी बहन के घर चली जाती थीं। 2-3 दिन में वापस लौट आती थीं। बुधवार तड़के बिना बताए वह घर से गईं, तो अनुमान लगाया था कि बहन के घर गई होंगी। सुबह 6.30 बजे पुल से कूदने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे, तो मां की चप्पल पुल पर पड़ी मिलीं। बेटे रमेश की सूचना पर पहुंची चित्राहाट पुलिस ने छानबीन और पूछताछ की। स्थानीय गोताखोरों ने पुल के आस पास उनको तलाशा, लेकिन सुराग नहीं लगा। नदी का बहाव तेज होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली, तो पीएसी के गोताखोर बुलाए गए। गोताखोर महिला की तलाश में यमुना नदी को खंगालने में जुटे हैं।
यमुना का बहाव तेज है। नदी में कूदी वृद्धा को पीएसी के गोताखोर तलाश रहे हैं। चित्राहाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्व टीम भी नदी पर डेरा डाले है।
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- संपूर्ण कुलश्रेष्ठ, तहसीलदार, बाह
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घटना बुधवार सुबह करीब 6.30 बजे की है। चित्राहाट के पुरा बीरवल गांव की कल्लो देवी (75) पत्नी शोभाराम यमुना नदी में कूद गईं। कल्लो देवी के 4 बेटे प्रेम सिंह, सत्यवान, देशराज, रमेश हैं। बेटों ने पुलिस को बताया मां कल्लो देवी अक्सर अपनी बहन के घर चली जाती थीं। 2-3 दिन में वापस लौट आती थीं। बुधवार तड़के बिना बताए वह घर से गईं, तो अनुमान लगाया था कि बहन के घर गई होंगी। सुबह 6.30 बजे पुल से कूदने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे, तो मां की चप्पल पुल पर पड़ी मिलीं। बेटे रमेश की सूचना पर पहुंची चित्राहाट पुलिस ने छानबीन और पूछताछ की। स्थानीय गोताखोरों ने पुल के आस पास उनको तलाशा, लेकिन सुराग नहीं लगा। नदी का बहाव तेज होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली, तो पीएसी के गोताखोर बुलाए गए। गोताखोर महिला की तलाश में यमुना नदी को खंगालने में जुटे हैं।
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यमुना का बहाव तेज है। नदी में कूदी वृद्धा को पीएसी के गोताखोर तलाश रहे हैं। चित्राहाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्व टीम भी नदी पर डेरा डाले है।
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