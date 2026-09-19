Agra News: उम्र 70 और दिल 17...पेंशन से भर रहे इश्क की ईएमआई

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पीड़िता के मुताबिक करीब दो साल से पति का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है। पति के पास दूसरी महिला के फोन आते हैं। पति पेंशन का पैसा घर में खर्च करने के बजाय दूसरी महिला और उसके पति पर लुटा रहा है। विरोध करने पर उसे रुपये देने से मना कर दिया।आरोप है कि 3 मई की रात करीब आठ बजे इसी बात को लेकर पति ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। घर में लगे कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई। महिला ने शिकायत की तो मामला परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया। समझौता न हो पाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़िता ने अपनी व बच्चों की सुरक्षा की मांग की है।महिला ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। - गौरव सिंह, एसीपी, लोहामंडी