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यूपी: पर्यटकों को देखते ही बाज की तरह टूट पड़ते हैं लपके, ताज के पास से सात लपके गिरफ्तार; इनसे रहें सावधान

Fri, 11 Sep 2026 09:43 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 11 Sep 2026 09:43 AM IST
सार

ताजमहल के आसपास पर्यटकों को घेरकर होटल, गाइड और ताजमहल घुमाने की सेवाएं देने के नाम पर परेशान करने वाले सात लपकों को पर्यटन पुलिस ने गिरफ्तार किया।
 

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7 Tourist Scammers Arrested Near Taj Mahal for Allegedly Targeting Visitors
गिरफ्तार लपके - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
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एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि थाना पर्यटन पुलिस ने बृहस्पतिवार को ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला महादेव निवासी शिवा, ठेके वाली गली निवासी राज, नई आबादी निवासी अमन खान, संजय कॉलोनी निवासी शुभम, बिल्लोचपुरा निवासी रिहान, एत्माद्दौला के गौतम नगर निवासी दीपक और नाई की मंडी निवासी धनश्याम को गिरफ्तार किया।

यह लोग किसी ने किसी तरीके से पर्यटकों से ठगी की कोशिश कर रहे थे। 



 
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