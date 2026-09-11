यूपी: पर्यटकों को देखते ही बाज की तरह टूट पड़ते हैं लपके, ताज के पास से सात लपके गिरफ्तार; इनसे रहें सावधान

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एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि थाना पर्यटन पुलिस ने बृहस्पतिवार को ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला महादेव निवासी शिवा, ठेके वाली गली निवासी राज, नई आबादी निवासी अमन खान, संजय कॉलोनी निवासी शुभम, बिल्लोचपुरा निवासी रिहान, एत्माद्दौला के गौतम नगर निवासी दीपक और नाई की मंडी निवासी धनश्याम को गिरफ्तार किया।



यह लोग किसी ने किसी तरीके से पर्यटकों से ठगी की कोशिश कर रहे थे।









ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को परेशान करने वाले लपकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।