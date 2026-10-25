आगरा न्यूज: शातिरों ने झांसा देकर क्रेडिट कार्ड से निकाले 50 हजार, पीड़ित ने दिखाई सूझबूझ; वापस मिल गई रकम

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शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 22 अक्तूबर को जालसाजों ने मोबाइल हैक कर ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी। इसकी शिकायत साइबर क्राइम सेल में की गई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर टीम ने संबंधित बैंक और अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित किया। जांच के दौरान संदिग्ध खातों को फ्रीज कराया और उन खातों से किए गए ऑनलाइन ऑर्डर निरस्त कराए। इसके बाद ठगी गई पूरी धनराशि वापस करा दी गई। रकम मिलने पर शिकायतकर्ता ने पुलिस का आभार जताया।क्रेडिट कार्ड लिमिट, छूट और कैशबैक के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल व लिंक से बचें। ओटीपी, सीवीवी और पिन साझा न करें। साइबर ठगी होने पर 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। नज़दीकी थाने को सूचना दें।