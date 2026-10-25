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यूपी में दरोगा की माैत: आगरा के अरुण मुजफ्फरनगर में थे चाैकी प्रभारी, ड्यूटी के दाैरान अज्ञात वाहन ने राैंदा

Sun, 25 Oct 2026 11:30 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 25 Oct 2026 11:30 AM IST
सार

आगरा निवासी दरोगा अरुण चाहर की मुजफ्फरनगर में माैत हो गई। ड्यूटी के दाैरान अज्ञात वाहन ने उन्हें राैंद दिया। पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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Agra resident Inspector Arun Chahar died in road accident in during duty in Muzaffarnagar
दरोगा का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के तहसील किरावली के गांव बसेरी चाहर निवासी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात उपनिरीक्षक अरुण चाहर (26) की शनिवार देर रात मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह मुजफ्फरनगर जिले के थाना सिविल लाइन की स्टेडियम चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे। हादसे के समय वह ड्यूटी पर थे। पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी स्विफ्ट कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
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हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस अरुण चाहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर गांव बसेरी चाहर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अरुण चाहर वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए थे। चार भाई-बहनों में वह सबसे छोटे थे और अभी अविवाहित थे। उनके बड़े भाई अजीत चाहर (28) भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं। वर्ष 2020 में पुलिस में चयनित हुए अजीत वर्तमान में बुलंदशहर जिले में तैनात हैं। उनकी शादी हो चुकी है।
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अरुण के पिता नेमी सिंह (60) गांव में खेती करते हैं, जबकि मां मुनेश गृहिणी हैं। उनकी दोनों बड़ी बहनें प्रतिभा (34) और पूजा (32) विवाहित हैं। परिवार के सबसे छोटे बेटे और पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे अरुण के असमय निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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