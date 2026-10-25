यूपी में दरोगा की माैत: आगरा के अरुण मुजफ्फरनगर में थे चाैकी प्रभारी, ड्यूटी के दाैरान अज्ञात वाहन ने राैंदा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस अरुण चाहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर गांव बसेरी चाहर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अरुण चाहर वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए थे। चार भाई-बहनों में वह सबसे छोटे थे और अभी अविवाहित थे। उनके बड़े भाई अजीत चाहर (28) भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं। वर्ष 2020 में पुलिस में चयनित हुए अजीत वर्तमान में बुलंदशहर जिले में तैनात हैं। उनकी शादी हो चुकी है।अरुण के पिता नेमी सिंह (60) गांव में खेती करते हैं, जबकि मां मुनेश गृहिणी हैं। उनकी दोनों बड़ी बहनें प्रतिभा (34) और पूजा (32) विवाहित हैं। परिवार के सबसे छोटे बेटे और पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे अरुण के असमय निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।