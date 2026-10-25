यूपी पीईटी: गणित और अंग्रेजी के सवाल देखकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे, पहली पाली में ऐसा आया प्रश्न पत्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को पहली पाली की परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि संविधान से जुड़े प्रश्न, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग का स्तर मध्यम रहा। वहीं, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न काफी सरल थे। अभ्यर्थियों के मुताबिक, इन विषयों के प्रश्नों को हल करने में अपेक्षाकृत आसानी हुई।पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक निर्धारित है। प्रत्येक पाली में 22,776 अभ्यर्थियों के शामिल होने की व्यवस्था है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 49 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री को कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार के अस्थायी डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया है। परीक्षा के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सामग्री केंद्रों तक पहुंचाई गई। परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।