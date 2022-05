{"_id":"628b0cc6a06f2e3c564f9978","slug":"18-thousand-tourists-visited-the-taj-mahal-on-weekend-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"ताजमहल: वीकेंड पर गुलजार रहा ताज, 18 हजार पर्यटकों ने किया दीदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 23 May 2022 09:55 AM IST