Agra News: 179.8 लीटर अवैध शराब नष्ट कराई

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पिनाहट। थाना बसई अरेला पुलिस ने मंगलवार को 13 मुकदमों में जब्त 179.8 लीटर अवैध देशी शराब नष्ट कर दी। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत 79,920 रुपये बताई गई है। सहायक पुलिस आयुक्त पिनाहट की मौजूदगी में थाना परिसर में गड्ढा खुदवाकर टेट्रा पैकों को खोलकर शराब को गड्ढे में डालते हुए नियमानुसार नष्ट किया गया।