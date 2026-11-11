Agra News: भैया दूज पर आगरा से चलेंगी 161 अतिरिक्त बसें

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इनमें लोकल रूट के साथ लंबी दूरी के मार्ग भी शामिल हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव ने बताया कि यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। आगरा के ईदगाह डिपो से 40, ताज डिपो से 21, फोर्ट डिपो से 50, फाउंड्री नगर से 30 और बाह डिपो से 20 बसें आवंटित की गई हैं। लोकल रूट पर आगरा से तांतपुर, धौलपुर, गोवर्धन, वृंदावन, जगनेर, फतेहपुर सीकरी, पिनाहट, बाह और कचौरा घाट के लिए बसें चलेंगी।वहीं लंबी दूरी के यात्रियों के लिए दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर, देहरादून और मुरादाबाद के मार्ग पर बसें उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार, कौशांबी और नोएडा से यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसें लगाई जाएंगी। इससे भैया दूज पर बहनों को घर पहुंचने के लिए बसों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।