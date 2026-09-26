खुशखबर: ताजगंज जोन में 1.33 करोड़ से बनेंगी 16 सड़कें, दशहरा-दिवाली से पहले पूरा हो जाएगा काम

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नगर निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि ताजगंज जोन की 16 सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम किया जाएगा। यहां गड्ढों और टूटी सड़कों की शिकायतें ज्यादा थीं। सर्वे कराकर ऐसी सड़कों को चिह्नित कराया गया है। इनमें हिमाचल कॉलोनी (उखर्रा रोड) में शेल्टर होम के सामने टॉयलेट से बाजार तक, सरस्वती विहार कॉलोनी में स्कूल वाली रोड, नामनेर से साईं की तकिया व प्रतापपुरा रोड, बालूगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बालूगंज चौराहे तक ताजनगरी फेज-1 में आरके पुरम फेज-2 की आंतरिक गलियों का हॉटमिक्स से निर्माण कराया जाएगा।इसी तरह ताजनगरी फेज-1 में पार्वती डेंटल क्लीनिक वाली गली, चावली में डिफेंस गेट वाली रोड, गीता ज्ञान स्कूल से पुलिया तक, शहीद नगर में पुलिस चौकी से शहीद नगर तिराहे तक सीसी सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा। गड्ढों से भरी पंचवटी रोड का निर्माण हॉट मिक्स से वैभव ग्रांड अपार्टमेंट तक होगा। सरवन नगर में मंदिर से लाइब्रेरी तक सीसी, नामनेर में कटघर से मंदिर तक, टैगोर पब्लिक स्कूल से भीम वाटिका तक, ताल फिरोज खां में पानी की टंकी तक सड़क सुधार का काम किया जाएगा।