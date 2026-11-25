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सवाल यह है कि सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर रहे इन वाहनों को सड़कों पर चलने की छूट कैसे मिल रही है और जिम्मेदार विभागों की निगरानी आखिर कहां है। फिटनेस जांच में फेल वाहनों में यात्री थ्री व्हीलर और मोटर कैब की संख्या भी काफी है। जिले में 12,221 यात्री थ्री व्हीलर और 1,971 मोटर कैब मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। माल ढुलाई में लगे 3,661 ट्रक और आठ डंपर भी अनफिट मिले हैं। इनके अलावा 7,355 मालवाहक थ्री व्हीलर, 215 कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वाहन, 36 क्रेन माउंटेड वाहन, 13 कमर्शियल ट्रेलर, सात आर्टिकुलेटेड वाहन और पांच कमर्शियल एक्सकेवेटर भी जांच में फेल पाए गए हैं।एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि प्रवर्तन टीम समय-समय पर अभियान चलाकर व्यावसायिक वाहनों की जांच करती है। अनफिट वाहन मिलने पर जुर्माना वसूलने के साथ उन्हें सीज किया जाता है। जरूरत पड़ने पर पुलिस अभिरक्षा में भी दिया जाता है। कुछ ट्रक संचालक आलू और भूसे की ढुलाई के सीजन में बीमा और फिटनेस कराने की बात कहते हैं, लेकिन फिटनेस सीजन के हिसाब से मान्य नहीं होती। व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक वाहन की फिटनेस अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।