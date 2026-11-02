फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   13 players from Agra selected for NIDJAM

Agra News: निडजैम के लिए आगरा के 13 खिलाड़ी चयनित

Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
13 players from Agra selected for NIDJAM
आगरा। ताजनगरी की एथलेटिक्स प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद में आयोजित होने वाली नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट (निडजैम) 2026 के लिए आगरा के 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें ट्राइथलॉन, दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, शॉटपुट और बाधा दौड़ के खिलाड़ी शामिल हैं।
विज्ञापन

आगरा डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एसवीएस राठौर ने बताया कि चयन समिति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और तकनीकी क्षमताओं को आधार बनाकर चयन किया है। समिति में अध्यक्ष एसवीएस राठौर, एशियन गेम्स पदक विजेता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन सिंह भदौरिया, सचिव नरेंद्र कुमार और संयुक्त सचिव गौरव कुमार शामिल रहे।
विज्ञापन

-------------
दल में ये खिलाड़ी शामिल
अंडर-14 वर्ग में मुनेेंद्र सिंह का ट्रायथलॉन-ए, सुमित यादव का ट्रायथलॉन-बी, गोविंद और नेहल जुनेजा का ट्रायथलॉन-सी के लिए चयन हुआ है। अंडर-16 वर्ग में सूरज कुमार 60 मीटर दौड़, मोहित गुर्जर 600 मीटर दौड़, संदीप गुर्जर लंबी कूद, शिवम भाला फेंक, यशपाल रावत शॉटपुट, विकास सोनकर 80 मीटर बाधा दौड़, नैना पुष्कर 60 मीटर दौड़, चंचल लंबी कूद और तन्वी चाहर भाला फेंक में आगरा का प्रतिनिधित्व करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed