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शुभारंभ अवसर पर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी दीपक मोहन ने कहा कि शताब्दी समारोह केवल ऐतिहासिक उपलब्धियों के स्मरण का नहीं, बल्कि जनसेवा, पारदर्शिता, स्वच्छता और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर है।उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। 1926 में बने इस संगठन को 2026 में 100 साल पूरे हो गए। इस दौरान आगरा वृत्त के रक्षा संपदा अधिकारी यशपाल सिंह ने भी संगठन के इतिहास और महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी साझा की।परिषद ने नागरिकों से उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। शताब्दी समारोह के तहत को छावनी क्षेत्र में एक महीने तक विशेष स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिविर और जनशिकायत निवारण कार्यक्रम होंगे। ऐतिहासिक अभिलेखों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।