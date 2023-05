Ashwini Vaishnaw: गूगल CEO सुंदर पिचाई से मिले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गूगल हेडक्वार्टर में हुई मुलाकात

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात गूगल हेडक्वार्टर में हुई। इस दौरान गूगल सीईओ और केंद्रीय मंत्री के बीच इंडिया स्टैक और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी भी दी है। बता दें कि इससे पहले गूगल सीईओ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी।



केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर शेयर की फोटो

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल हेडक्वार्टर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ ट्विटर पर फोटो भी शेयर किया है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, " गूगल हेडक्वार्टर में सुंदर पिचाई से मुलाकात की। इंडिया स्टैक और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर अच्छी चर्चा हुई।"

Met @sundarpichai at the @Google HQ. Good discussion on India Stack and Make in India program. pic.twitter.com/Ul36NFA0CG