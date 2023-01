Twitter को लेकर एलन मस्क ने किया बड़ा एलान, जल्द रिलीज होगा यह कमाल का फीचर

एलन मस्क Twitter में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि जल्द ही ट्वीट को बुकमार्क के तौर पर सेव किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि बुकमार्क पूरी तरह से प्राइवेट रहेगा यानी आपके बुकमार्क को कोई दूसरा यूजर नहीं देख सकेगा, हालांकि जिससे ट्वीट को बुकमार्क के तौर पर सेव किया जाएगा, वह जरूर देख पाएगा कि उसके ट्वीट को कितने लोगों ने बुकमार्क सेव किया है।

Major Twitter improvement we just released is that you can now bookmark tweets from tweet details page.



Importantly, bookmarks are *private*, unlike likes. No one other than you can see your bookmarks.