खुशखबर: अब 25,000 कैरेक्टर में कर सकेंगे ट्वीट, लेकिन सभी के लिए नहीं है यह सुविधा

माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter ने ट्वीट करने की कैरेक्टर लिमिट को अब 25,000 कर दिया है यानी अब आप 25 हजार कैरेक्टर में ट्वीट कर सकते हैं। इस तरह के ट्वीट में आप फोटो भी एड कर सकेंगे, हाालंकि यह फीचर सिर्फ ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए है यानी जो यूजर ट्विटर को पैसे दे रहे हैं, यह फीचर उनके लिए ही है। नए फीचर की जानकारी कंपनी ने ट्वीट करके दी है। Twitter के मालिक एलन मस्क ने इस ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि 'लॉन्ग फॉर्म पोस्ट में सुधार किया गया है।'

Two new features for writers: you can now post up to 25,000 characters and add up to 4 inline images. Subscribe to access these new features: https://t.co/QfWHdHZtsq