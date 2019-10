जियो ने दूसरे नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग बंद की, यूजर्स ने कहा- तुमने मेरी जिंदगी खराब की है

*Every Jio user's to Mukesh Ambani right now* pic.twitter.com/l13RrSeaiV — Akash Agrawal (@akashagrawal__) October 10, 2019

Airtel's Demand Increases after Jio Announced Call Rates to be Applied.



Airtel rn : pic.twitter.com/WA4O0nRmDv — Aadarsh Dixit💞 (@aadarshdixit2) October 11, 2019

*After Jio changed call prices*



Everyone to Ambani: pic.twitter.com/tg2Qrn5pu8 — Black_Hat (@legit_cool) October 10, 2019

*Every Jio user's to Mukesh Ambani right now* pic.twitter.com/l13RrSeaiV — Akash Agrawal (@akashagrawal__) October 10, 2019

i never took jio sim in the first place

now ambani ji tho shock dhey dhia 6p/ min I'm addicted to use idea only #BoycottJio

thank god pic.twitter.com/y9igdfC2GA — saikumar kona (@saikumar130652) October 10, 2019

Jio Scheme Then Jio Scheme Now

👇 👇 pic.twitter.com/JbHUD0K9Fz — ibnewasi (@ibnewasi) October 10, 2019

Every Jio User To Ambani pic.twitter.com/UwA0mcJIUx — Kabir (@Mumbaichamulgaa) October 11, 2019