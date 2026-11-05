Shimla News: जिला परिषद सदस्य ने जांचा मेटलिंग कार्य
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के साथ लगते चमियाना वार्ड के जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने वीरवार को क्षेत्र में चल रहे सड़क के मेटलिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनेड़घाट से डुब्लू सड़क पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। वहीं संंबंधित लोगों को मानकों के अनुरूप और अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। कार्य के दौरान किसी तरह की अनियमितता देखने को मिलती है तो स्थानीय लोग इसकी जानकारी दे। संवाद
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