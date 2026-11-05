Shimla News: बिना चार्ज सौंपे नहीं छोड़ सकेंगे पुरानी सीट
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में स्थानांतरण या नई जगह तैनाती के बाद पुराना कार्यभार सौंपे बिना नई जगह पदभार संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यभार सौंपने और संभालने की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार ज्योति राणा ने आदेश जारी किए हैं। संवाद
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