{"_id":"6aec8a1e409c71fe3206184c","slug":"you-will-not-be-able-to-vacate-your-current-position-without-handing-over-charge-shimla-news-c-19-sml1002-816239-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: बिना चार्ज सौंपे नहीं छोड़ सकेंगे पुरानी सीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: बिना चार्ज सौंपे नहीं छोड़ सकेंगे पुरानी सीट

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

