Shimla News: महिलाएं सीखेंगी ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट के गुर
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के मशोबरा में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। यूको आरसेटी संस्था शिमला की ओर से महिलाओं के लिए यह निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिसंबर से शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए केंद्र में रहने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कंप्यूटर पर ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट की बुनियादी जानकारी देने के साथ फेशियल, स्किन केयर, क्लीनअप, फेस ब्लीचिंग और आइब्रो शेपिंग सहित सौंदर्य से जुड़े विभिन्न कौशल सिखाए जाएंगे। संस्था के समन्वयक प्रवीण शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 35 दिन तक चलेगा। इसमें भाग लेने की इच्छुक महिलाएं संस्था के मशोबरा केंद्र में आकर पंजीकरण करवा सकती हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की है। संवाद
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