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Shimla News: महिलाओं को मिलेगा मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण

Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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Women will be trained in candle making.
शिमला। यूको आरसेटी केंद्र मशोबरा में मंगलवार से निशुल्क मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण शुरू होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 अक्तूबर तक चलेगा। प्रशिक्षण में महिलाओं को मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया, व्यवसाय प्रबंधन और बाजार संपर्क की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी मिलेगा। यह कार्यक्रम कौशल विकास और आजीविका सशक्तीकरण पर केंद्रित है। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए महिलाएं सुबह 10:00 बजे संस्था के मशोबरा कार्यालय में आ सकती हैं। संस्था की निदेशक शबनम कोमल ने कहा कि यह प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के काबिल बनाएगा। संवाद
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