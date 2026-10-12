Shimla News: माता के जयकारों से गूंजा इंजनघर क्षेत्र
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इंजनघर रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी की ओर से जागरण और भंडारे का आयोजन करवाया गया। इस दौरान माता की भेंटों से पूरा इंजनघर गूंज गया। यहां पर बॉबी म्यूजिल ग्रुप ने रातभर भजन कीर्तनों से मां का गुणगान किया। इसके अलावा बजरंगबली और शिव व माता पार्वती की झांकियां भी निकाली गईं। इसके अलावा सोमवार दोपहर बाद यहां पर लोगों के लिए भंडारा भी दिया गया। रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी के प्रेस सचिव सुशांत कपरेट ने बताया कि यह 15वां जागरण और भंडारा करवाया गया है। वहीं सोसायटी के अध्यक्ष जयचंद चौहान ने बताया कि सोसायटी सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी भागीदारी रखती है। इस अवसर पर शहरी विधायक हरीश जनारथा, पार्षद नरेंद्र ठाकुर और अंकुश वर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। संवाद
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