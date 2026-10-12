Shimla News: ढली में सेब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। ढली के हसनैली में सोमवार शाम सेब से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया है। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करवाया। हालांकि रात तक मार्ग पर एकतरफा ही वाहनों की आवाजाही हो पा रही थी। पुलिस टीम देर रात तक ट्रक को सड़क से हटाने के प्रयास में जुटी थी। ब्यूरो
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