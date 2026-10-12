Shimla News: आईजीएमसी के पास सड़क पर खोदाई से बढ़ी धूल-मिट्टी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) के पास सड़क पर पाइप बिछाने के बाद मेटलिंग नहीं की गई है। इस कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को धूल-मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाइप बिछाने वाला ठेकेदार पानी का छिड़काव भी नहीं कर रहा है। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर मरीज पहले ही बीमारी से परेशान होते हैं, वहीं दूसरी ओर धूल के कारण उन्हें एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल आने वाले बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को भी इससे परेशानी हो सकती है। बता दें कि पाइप बिछाने के लिए सड़क की खोदाई की थी। इसके बाद पाइप बिछा दी गई, लेकिन सड़क की मेटलिंग नहीं की गई। इस कारण यहां से गुजरने वाले मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो
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