Shimla News: संजौली में देसी शराब की 10 बोतलें पकड़ीं
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:55 PM IST
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शिमला। पुलिस थाना संजौली के तहत पुलिस ने एक व्यक्ति से देसी शराब की 10 बोतलें पकड़ी हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक संजौली पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान जोगिंदर के कब्जे से ऊना नंबर-1 ब्रांड की 10 बोतलें बरामद हुईं। पुलिस थाना संजौली में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो
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