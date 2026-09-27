Shimla News: गुरुद्वारा साहिब में शबद कीर्तन से संगत की निहाल

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शिमला। गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा शिमला में रविवार को विशेष समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हजूरी रागी सुखजिंदर सिंह ने कीर्तन आसा की वार के साथ की। इसके बाद 10 से 10:15 बजे तक रजिंदर सिंह, 10:15 से 10:30 बजे तक सुरजीत कौर, 10:30 से 10:45 बजे तक ग्रंथी जसविंदर सिंह ने संगत को शबद कीर्तन से निहाल किया। 10:45 से 11:05 बजे तक लवप्रीत सिंह ने गुरमत विचार प्रस्तुत किए। 11:05 से 11:50 बजे तक सिख महिला सत्संग शिमला की ओर से श्री जपजी साहिब का पाठ और 11:50 से 12:15 बजे तक सुखजिंदर सिंह ने शबद कीर्तन किया। कार्यक्रम का समापन आनंद साहिब, अरदास और हुकमनामा के साथ हुआ। संवाद