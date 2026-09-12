फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   water supply in shimla

Shimla News: गाद आने से गिरि-गुम्मा में ठप रही पंपिंग, शहर में देरी से मिला पानी

Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
water supply in shimla
शनिवार सुबह से दोपहर तक ठप रही दोनों परियोजनाएं, शहर को मिला कुल 38 एमएलडी पानी
विज्ञापन

छोटा शिमला और सेंट्रल जोन के कई इलाकों में लोगों को सुबह की बजाय शाम को मिली पानी की आपूर्ति
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। भारी बारिश के कारण पेयजल परियोजनाओं में गाद आने से शिमला शहर के कई इलाकों में शनिवार को देरी से पानी की आपूर्ति हुई। शहर के छोटा शिमला जोन, सेंट्रल जोन के कई इलाकों समेत और चौड़ा मैदान जोन के नाभा, फागली में देरी से पानी आया।

इन इलाकों में सुबह की बजाय शाम को पानी की आपूर्ति दी गई। पेयजल कंपनी के अनुसार शहर को सभी पांच पेयजल परियोजनाओं से करीब 38 एमएलडी पानी मिला जिसके चलते कई इलाकों में तय समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। गिरि और गुम्मा परियोजनाओं में गाद के कारण दोपहर तक पंपिंग प्रभावित रही। इसका असर शहर की पेयजल आपूर्ति पर पड़ा। शहर में इन दिनों तीसरे दिन पेयजल आपूर्ति दी जा रही है। कंपनी के अनुसार भारी बारिश के दौरान गिरि और गुम्मा पेयजल परियोजनाओं में गाद की मात्रा बढ़ गई। इसके चलते इन परियोजनाओं से पंपिंग दोपहर तक प्रभावित रही। हालांकि, बाद में स्थिति में सुधार होने पर पंपिंग शुरू की गई और शहर के लिए पानी की आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया गया। राहत यह है कि अब गाद थम गई है। रविवार को सभी इलाकों में तय शेड्यूल के अनुसार पानी की आपूर्ति देने का दावा किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed