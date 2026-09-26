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Shimla News: शहरवासियों को कूड़ा बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू

Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
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Process of issuing garbage bills to city residents begins
अब नए पोर्टल से होगा भुगतान, नगर निगम का दावा अभी जुलाई तक के ही बिल किए जाएंगे जारी
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पहले की तरह मोबाइल मैसेज से आएंगे कूड़ा बिल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहरवासियों को कूड़े के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने जुलाई महीने तक के कूड़ा शुल्क के बिल जारी करना शुरू कर दिया है। शहरवासी नए सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से इन बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
नगर निगम के अनुसार पहले की तरह इस बार भी कूड़े के बिल मोबाइल मैसेज के जरिये ही लोगों को भेजे जा रहे हैं। इनमें बिल भुगतान के लिए लिंक भी भेजा जा रहा है। लोग इस लिंक पर क्लिक कर भी कूड़े के बिल घर बैठे जमा कर सकते हैं। पहले चरण में अभी शहर के 15 वार्डों में लोगों को बिल जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि शहरवासियों पर बिल का बोझ न पड़े, इसके लिए अभी जुलाई तक का बिल जारी किया गया है। इसके बाद अगले चरण में अगस्त और सितंबर के बिल जारी किए जाएंगे। लंबे समय से बिलों का इंतजार कर रहे लोगों को इससे राहत मिली है। नगर निगम ने तीन दिन पहले भराड़ी क्षेत्र के कूड़ा शुल्क के बिल जारी किए थे। इसके बाद अब अन्य वार्डों में भी जुलाई महीने के बिल जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने कहा कि लोगों को बिल भुगतान में कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही सभी वार्डों में लोगों को बिल जारी हो जाएंगे।
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नए पोर्टल से बिलिंग व्यवस्था में सुधार
नए सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे निगम को बिलिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। निगम प्रशासन के अनुसार नए पोर्टल पर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड और यूपीआई से भी बिल भुगतान की सुविधा लोगों को दी जा रही है। इसमें जिन लोगों को अभी बिल जारी नहीं हुए हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नगर निगम जल्द सभी को बिल जारी कर देगा।
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