{"_id":"6ab7dceca2333e91780e8c87","slug":"struggle-forum-formed-to-restore-the-autonomy-of-the-university-shimla-news-c-19-sml1002-793160-2026-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: विवि की स्वायत्तता बहाली

के लिए संघर्ष मंच गठित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: विवि की स्वायत्तता बहाली के लिए संघर्ष मंच गठित

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

