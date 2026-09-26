Shimla News: टुटू स्कूल में बाल दिवस का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू में शनिवार को बैग फ्री दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया। स्कूल कांप्लेक्स प्रणाली के तहत राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला टुटू और पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने चम्मच दौड़, एकल नृत्य, समूह गान और एकल गायन जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्रतिभा पांडे ने छात्रों को लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के बारे में जानकारी दी। सृजन भार्गव ने नशे के दुष्प्रभावों और उससे बाहर निकलने के तरीकों पर व्याख्यान दिया। प्रधानाचार्य रशिमा राणा ने बताया कि कार्यक्रम ने विद्यार्थियों के लिए सीखने और प्रतिभा निखारने का अवसर दिया। संवाद
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