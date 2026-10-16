Shimla News: वारियर्स ने डीडीसी ढांडा को हरा सेमीफाइनल में पाया प्रवेश

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आयोजकों के अनुसार शुक्रवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्रिकेट स्पर्धा के मुकाबले खेले गए। ठाकुर वारियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डीडीसी ढांडा की टीम को हराया। मुकाबले में डीडीसी ढांडा ने ठाकुर वारियर्स के सामने 34 रन का लक्ष्य रखा, जिसे ठाकुर वारियर्स ने एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।खेलकूद, सांस्कृतिक और वेलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के बारे में सोसायटी के सचिव राजकुमार ने बताया कि कमेटी हर वर्ष दशहरा उत्सव का आयोजन करती है। इसके तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। प्रतियोगिताएं दशहरे तक चलेंगी और दशहरे के दिन समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी दिन खेल स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।