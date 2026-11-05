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Shimla News: स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल

Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
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Volunteers distributed blankets to those in need.
शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने संकल्प सेवा अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों को कपड़े और कंबल वितरित किए। अभियान के दौरान एकत्रित धनराशि से 25 कंबल खरीदे जिन्हें महाविद्यालय परिसर के आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। इसके अलावा, एकत्रित किए गए कपड़े भी जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। प्रधानाचार्य डॉ. कामायनी बिष्ट, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. लखबीर सिंह और डॉ. पूनमा वर्मा का इस अभियान में विशेष योगदान रहा। संवाद
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