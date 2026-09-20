हिमाचल: विक्रमादित्य के विभागों का अतिरिक्त प्रभार, अनिरुद्ध सिंह संभालेंगे PWD और राजेश धर्माणी शहरी विकास

विदेश दौरे पर गए लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभागों का कामकाज राज्य सरकार ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को सौंप दिया है। विक्रमादित्य सिंह 17 सितंबर से अधिकारियों के साथ ब्राजील दौरे पर हैं। वह 28 सितंबर को लौटेंगे।

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मंत्री के विदेश से लौटने तक लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह और शहरी विकास विभाग राजेश धर्माणी देखेंगे। विदेश दौरे पर रहने की वजह से कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने यह वैकल्पिक व्यवस्था की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे से लौटने तक प्रभावी रहेगी।विक्रमादित्य शहरी विकास विभाग से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में ब्राजील गए हैं। लोक निर्माण विभाग का जिम्मा अनिरुद्ध सिंह और शहरी विकास विभाग राजेश धर्माणा के पास रहेगा।सूत्रों के अनुसार विक्रमादित्य के साथ शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक शहरी विकास नीरज और विशेष सचिव सौरभ जस्सल भी ब्राजील गए हैं। यह अतिरिक्त प्रभार ऐसे समय में सौंपे गए हैं, जब सरकार में मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव को लेकर भी मंत्रणा चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है।सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों कुछ मंत्री अतिरिक्त पोर्टफोलियो भी मांगते रहे हैं। इस संबंध में शिमला से लेकर दिल्ली तक खूब सियासी हलचल रही है। हालांकि, मौजूदा व्यवस्था इससे अलग है। वित्त और लोक निर्माण विभाग का प्रभार एम सुधा को मंत्री के साथ विदेश गए अफसरों के विभागों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को सौंप दिया है। वित्त एवं लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल एम सुधा देवी को दिया है। ये महकमे देवेश कुमार के पास हैं।