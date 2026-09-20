सिम बंद होते ही खाली हो गया बैंक खाता: 33 यूपीआई ट्रांजेक्शन में 11 लाख पार, ठगों ने अपनाया ठगी का नया तरीका

एक्सपर्ट बोले, सिम बंद होते ही सर्विस प्रोवाइडर और बैंक को करें सूचित

साइबर विशेषज्ञ अजय ने बताया कि सिम क्लोनिंग के जरिये साइबर ठग नकली सिम जनरेट कर देते हैं। ओटीपी रिसेट करने के बाद साइबर अपराधी बैंक खातों से रकम को अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहा जाता है। अगर आपकी सिम अचानक बंद हो जाए तो बिना समय गंवाए अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। इसके साथ ही बैंक से संपर्क करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लॉक करवाएं जिससे की आपके खाते से किसी प्रकार का अवैध लेनदेन न हो। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल करके सूचित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें इस तरह के अपराधों से बचने के लिए अपने दस्तावेज सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही अन्य लोगों से साझा करने चाहिए।