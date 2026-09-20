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कांगड़ा: ओबीसी मुद्दों को लेकर निकली बाइक रैली, मटौर पहुंची संघर्ष समिति; मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

Sun, 20 Sep 2026 02:49 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मटौर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, मटौर (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 20 Sep 2026 02:49 PM IST
सार

ओबीसी संघर्ष समिति की ओर से निकाली गई बाइक रैली रविवार को मटौर पहुंची। रैली का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों और मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना रहा। बड़ी संख्या में बाइक सवारों और समिति के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। मटौर पहुंचने पर कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उनके लिए जलपान की व्यवस्था कराई।

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ओबीसी संघर्ष समिति की बाइक रैली - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों और मांगों को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति की बाइक रैली रविवार को मटौर पहुंची। बड़ी संख्या में बाइक सवारों के साथ पहुंची इस रैली में समिति के पदाधिकारी और अन्य प्रतिभागी शामिल रहे। रैली के दौरान ओबीसी समुदाय की मांगों को प्रमुखता से उठाया गया और अपनी आवाज सरकार तथा प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

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रैली के मटौर पहुंचने पर स्थानीय स्तर पर भी इसका स्वागत किया गया। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने रैली में शामिल प्रतिभागियों का स्वागत किया। विधायक की ओर से रैली में पहुंचे लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी कराई गई। कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारी सौरव कौंडल सहित अन्य लोगों को शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रैली में शामिल प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

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आखिर क्यों निकाली गई रैली?
ओबीसी संघर्ष समिति ने समुदाय से जुड़े मुद्दों और मांगों को लेकर यह रैली आयोजित की। बड़ी संख्या में बाइक सवारों की भागीदारी के जरिए समिति ने अपनी मांगों को व्यापक स्तर पर सामने रखने का प्रयास किया। रैली में शामिल लोगों ने ओबीसी समुदाय से जुड़े विषयों पर अपनी आवाज बुलंद की और एकजुटता प्रदर्शित की। मटौर पहुंचने पर रैली में शामिल प्रतिभागियों में उत्साह नजर आया। स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे और रैली को देखा।

रैली के दौरान समिति के पदाधिकारियों और प्रतिभागियों ने समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। आयोजन का फोकस ओबीसी समुदाय की मांगों और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों को सार्वजनिक तौर पर उठाने पर रहा। मटौर में स्वागत कार्यक्रम के दौरान विधायक पवन काजल ने रैली में शामिल लोगों से मुलाकात की। जलपान की व्यवस्था के साथ समिति के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में बाइक सवारों की मौजूदगी ने रैली को खास बनाया। प्रतिभागियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई और आगे भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संदेश दिया।
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