Shimla News: लालपानी स्कूल में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता 29 से
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी में चार दिन तक विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। स्कूल में जिला स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चार दिन तक कहीं रैकेट से स्मैश, कहीं बॉक्सिंग रिंग में मुक्कों की बरसात होगी।
कुश्ती के अखाड़े में खिलाड़ी दांव-पेंच लगाकर पटकनी देते नजर आएंगे। स्कूल में खेलकूद स्पर्धा 29 सितंबर से लेकर 2 अक्तूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में 70 स्कूलों के 450 खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार स्कूल में 29 सितंबर को जिलाभर के खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पहुंचेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खंड स्तर पर विभिन्न खेलों में विजेता और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 11 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें बैडमिंटन, चेस, टेबल-टेनिस, योग, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, कराटे, ताईक्वांडो, वुशू और भारोत्तोलन शामिल है। स्कूल शारीरिक शिक्षक दिनेश सौहटा ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य योगेश ठाकुर प्रतियोगिता के प्रबंधक सचिव होंगे।
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कुश्ती के अखाड़े में खिलाड़ी दांव-पेंच लगाकर पटकनी देते नजर आएंगे। स्कूल में खेलकूद स्पर्धा 29 सितंबर से लेकर 2 अक्तूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में 70 स्कूलों के 450 खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार स्कूल में 29 सितंबर को जिलाभर के खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पहुंचेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खंड स्तर पर विभिन्न खेलों में विजेता और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 11 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें बैडमिंटन, चेस, टेबल-टेनिस, योग, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, कराटे, ताईक्वांडो, वुशू और भारोत्तोलन शामिल है। स्कूल शारीरिक शिक्षक दिनेश सौहटा ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य योगेश ठाकुर प्रतियोगिता के प्रबंधक सचिव होंगे।
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