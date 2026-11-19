Shimla News: रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। रिज मैदान पर वीरवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों और भजनों की प्रस्तुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने रिज मैदान स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केहर सिंह खाची ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। इस अवसर पर उप महापौर उमा कौशल, डीसी अनुपम कश्यप, एसएसपी गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल, एएसपी मेहर पंवार और एएसपी गौरवजीत सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एडीएम प्रोटोकॉल ज्ञान सागर नेगी सहित पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ब्यूरो
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