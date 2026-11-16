Shimla News: पांच राज्यों के 50 शिक्षकों एचपीयू में प्रशिक्षण आरंभ
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
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एआई और बिग डेटा का मिलेगी ट्रेनिंग
कार्यक्रम में 17 विषयों के शिक्षक ले रहे हिस्से
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को युवा शिक्षकों के लिए 24 दिवसीय शिक्षक अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑफलाइन माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में पांच राज्यों के 50 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं।
यह शिक्षक 17 अलग-अलग विषयों से जुड़े हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के साथ उनके शिक्षण कौशल को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोपाल शर्मा मुख्य अतिथि जबकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं एचपीयू के पूर्व कुलसचिव प्रो. मोहन लाल झारटा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. डीआर ठाकुर और सहायक निदेशक डॉ. शालिनी कश्मीरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि गोपाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बिग डेटा की जानकारी बेहद जरूरी है। शिक्षकों को इन तकनीकों के महत्व को समझते हुए अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा, जलविद्युत और पेयजल के क्षेत्र में भी हिमाचल की अहम भूमिका है।
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कार्यक्रम में 17 विषयों के शिक्षक ले रहे हिस्से
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को युवा शिक्षकों के लिए 24 दिवसीय शिक्षक अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑफलाइन माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में पांच राज्यों के 50 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं।
यह शिक्षक 17 अलग-अलग विषयों से जुड़े हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के साथ उनके शिक्षण कौशल को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोपाल शर्मा मुख्य अतिथि जबकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं एचपीयू के पूर्व कुलसचिव प्रो. मोहन लाल झारटा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. डीआर ठाकुर और सहायक निदेशक डॉ. शालिनी कश्मीरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि गोपाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बिग डेटा की जानकारी बेहद जरूरी है। शिक्षकों को इन तकनीकों के महत्व को समझते हुए अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा, जलविद्युत और पेयजल के क्षेत्र में भी हिमाचल की अहम भूमिका है।
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