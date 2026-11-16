Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Cobblestones will soon be laid from the Shimla Club to the lift.

Shimla News: शिमला क्लब से लिफ्ट तक जल्द बिछेंगे कोबल स्टोन

Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Cobblestones will soon be laid from the Shimla Club to the lift.
145 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत होगा कार्य
विज्ञापन

लिफ्ट तक डक्ट का निर्माण कार्य हो चुका है पूरा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में छोटा शिमला से विलीज पार्क तक सात किलोमीटर के हिस्से में चल रहे मल्टी-यूटिलिटी अंडरग्राउंड डक्ट निर्माण कार्य के तहत अब लिफ्ट तक डक्ट तैयार हो गया है। इसके बाद मालरोड की सुंदरता निखारने के लिए सड़क की टारिंग और दोनों ओर कोबल स्टोन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

करीब 145 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मालरोड का सौंदर्यीकरण करने के साथ शहर को लटकती बिजली और अन्य तारों से मुक्त करना है। शिल्ली चौक से शिमला क्लब के पास पुलिस चौकी तक डक्ट निर्माण के बाद अब लिफ्ट तक सड़क के दोनों ओर कोबल स्टोन लगाए जा रहे हैं। इन दिनों मजदूर इस काम में जुटे हुए हैं। लिफ्ट से आगे डक्ट निर्माण का कार्य जैसे-जैसे पूरा होगा, वैसे ही सड़क के दोनों ओर कोबल स्टोन बिछाने का काम भी किया जाएगा। इस कार्य के लिए विशेष रूप से स्टोन मंगवाए हैं। पहले बिछाए गए पत्थर कुछ खुरदुरे थे जबकि नए स्टोन में अलग तरह की चमक दिखाई दे रही है। शिमला क्लब के पास स्टोन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। इससे पुलिस पोस्ट (हाईकोर्ट बाइफरकेशन) से आगे सड़क का लुक भी आकर्षक नजर आने लगा है।
विज्ञापन


लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण वर्मा ने बताया कि शिमला क्लब से लिफ्ट तक कोबल स्टोन बिछाने का काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा। वहीं लिफ्ट और ओबेरॉय क्लार्क्स के पास बनाए गए सेल्फी पॉइंट और लोगों के ठहराव के लिए विकसित किए स्थानों पर टाइल्स और आकर्षक रेलिंग लगाने का काम भी किया जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें