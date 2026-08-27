Shimla News: खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मियों को नहीं मिल रहा बढ़ा वेतन

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कर्मचारियों का कहना है कि विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी और पार्ट टाइम कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में जून में अधिसूचना भी जारी हो गई थी लेकिन दो महीने बीतने के बाद भी 40 से अधिक कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि इस बारे में उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों को भी कई बार सूचित किया है, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब वित्त विभाग ने दरें संशोधित कर दी हैं और अन्य विभागों में इसका लाभ मिल रहा है तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल चौहान ने बताया कि बाकी विभागों में बढ़ी हुई दरों का लाभ कर्मचारियों को मिल गया है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग में यह सुविधा क्यों शुरू नहीं हो पाई है। खाद्य आपूर्ति विभाग में इन कर्मचारियों की संख्या 40 से अधिक है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वह विभाग का आधे से अधिक काम संभाल रहे हैं। विभाग में नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, ऐसे में नियमित कर्मचारियों के हिस्से का काम भी उन्हें ही करना पड़ रहा है।