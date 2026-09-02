Shimla News: पोर्टमोर और भट्ठाकुफर स्कूलों के बीच आज होगी खिताबी जंग
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
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बैडमिंटन चैंपियन का होगा फैसला, कबड्डी और वॉलीबाल के खेले जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबले
प्रतियोगिता में 13 स्कूलों की 300 छात्राएं ले रहीं भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के भट्ठाकुफर स्कूल में चल रही अंडर-19 छात्रा जोनल खेलकूद प्रतियोगिता की बैडमिंटन स्पर्धा में पोर्टमोर और भट्ठाकुफर स्कूल के बीच खिताबी जंग होगी।
वहीं कबड्डी और वॉलीबाल के सेमीफाइनल मुकाबले जाएंगे। प्रतियोगिता में शिमला जोन के 13 स्कूलों की करीब 300 छात्राएं भाग ले रही हैं। आयोजकों के अनुसार बुधवार को प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबाल और सांस्कृतिक स्पर्धाएं हुईं। बैडमिंटन स्पर्धा अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसमें पोर्टमोर और भट्ठाकुफर स्कूल के बीच खिताबी मुकाबला होगा। कबड्डी में पोर्टमोर स्कूल सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। दूसरा सेमीफाइनल छोटा शिमला और भट्ठाकुफर स्कूल के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा खो-खो और सांस्कृतिक स्पर्धाओं के मुकाबले भी होंगे।
प्रधानाचार्य केवल राम चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में शिमला जोन के 13 स्कूलों की करीब 300 छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में चमियाना पंचायत की प्रधान लीला वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य एवं प्रतियोगिता कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मुख्य अतिथि और उनके सहयोगियों ने प्रतियोगिता के लिए 31 हजार रुपये की आर्थिक मदद की है। उन्होंने सहयोग के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता चार सितंबर तक चलेगी।
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प्रतियोगिता में 13 स्कूलों की 300 छात्राएं ले रहीं भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के भट्ठाकुफर स्कूल में चल रही अंडर-19 छात्रा जोनल खेलकूद प्रतियोगिता की बैडमिंटन स्पर्धा में पोर्टमोर और भट्ठाकुफर स्कूल के बीच खिताबी जंग होगी।
वहीं कबड्डी और वॉलीबाल के सेमीफाइनल मुकाबले जाएंगे। प्रतियोगिता में शिमला जोन के 13 स्कूलों की करीब 300 छात्राएं भाग ले रही हैं। आयोजकों के अनुसार बुधवार को प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबाल और सांस्कृतिक स्पर्धाएं हुईं। बैडमिंटन स्पर्धा अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसमें पोर्टमोर और भट्ठाकुफर स्कूल के बीच खिताबी मुकाबला होगा। कबड्डी में पोर्टमोर स्कूल सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। दूसरा सेमीफाइनल छोटा शिमला और भट्ठाकुफर स्कूल के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा खो-खो और सांस्कृतिक स्पर्धाओं के मुकाबले भी होंगे।
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प्रधानाचार्य केवल राम चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में शिमला जोन के 13 स्कूलों की करीब 300 छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में चमियाना पंचायत की प्रधान लीला वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य एवं प्रतियोगिता कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मुख्य अतिथि और उनके सहयोगियों ने प्रतियोगिता के लिए 31 हजार रुपये की आर्थिक मदद की है। उन्होंने सहयोग के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता चार सितंबर तक चलेगी।
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